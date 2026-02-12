LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 12 febbraio in DIRETTA | iniziano i 5000 metri con Lollobrigida

Oggi alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 è iniziata la gara dei 5000 metri con Lollobrigida. La competizione è in pieno svolgimento e gli atleti sono già impegnati sulla pista. Seguiamo passo passo le emozioni di questa prima fase, mentre i concorrenti cercano di conquistare le posizioni migliori. La giornata promette altre sfide e colpi di scena.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, giovedì 12 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. IL PROGRAMMA DI GIOVEDI’ 12 FEBBRAIO E GLI AZZURRI IN GARA. 🔗 Leggi su Oasport.it

