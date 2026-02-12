LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 12 febbraio in DIRETTA | Fontana in semifinale nei 500

Questa mattina, Fontana ha ottenuto la qualificazione in semifinale nei 500 metri, portando entusiasmo tra gli appassionati italiani. La gara si è svolta sotto gli occhi di un pubblico in attesa, con i migliori atleti mondiali che si sono sfidati sul ghiaccio. La competizione continua e i risultati di oggi tengono tutti con il fiato sospeso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, giovedì 12 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. IL PROGRAMMA DI GIOVEDI’ 12 FEBBRAIO E GLI AZZURRI IN GARA. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 12 febbraio in DIRETTA: Fontana in semifinale nei 500 Approfondimenti su Milano Cortina 2026 LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 12 febbraio in DIRETTA: Sommariva si ferma in semifinale Questa mattina si ferma in semifinale il biatleta Sommariva, che aveva puntato a una medaglia. LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 9 febbraio in DIRETTA: Italia outsider nello sci, curling in semifinale Questa mattina le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono partite con alcune sorprese. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Olimpiadi Milano Cortina 2026: il rovescio della medaglia tra cantieri, indagini e presunti ... Ultime notizie su Milano Cortina 2026 Argomenti discussi: Olimpiadi in diretta Oggi: Live delle gare dei Giochi Invernali; Segui in diretta tutte le gare delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026; Olimpiadi di Milano Cortina 2026, la cerimonia d'apertura; Le notizie di giovedì 5 febbraio sulle Olimpiadi Milano Cortina 2026. LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 12 febbraio in DIRETTA: Fontana in semifinale nei 500CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle ... oasport.it Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026I Giochi olimpici invernali proseguono con numerose gare in cui sono impegnati atleti italiani. Straordinari trionfi delle azzurre nel Supergigante femminile (con il tifo anche del presidente Mattarel ... tg24.sky.it Medaglia numero 16 per l'Italia alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. E' di bronzo, la conquistano gli azzurri dello slittino nella prova a squadre. L'Italia completa la sua prova con il tempo di 3'42«521 alle spalle della Germania, oro in 3'41«672 e dell'A - facebook.com facebook MILANO CORTINA | Da 16 anni latitante, va a tifare hockey alle Olimpiadi: arrestato. Deve scontare 11 mesi per reati contro il patrimonio, ora è in carcere a Milano #ANSA x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.