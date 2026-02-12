LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 12 febbraio in DIRETTA | FEDERICA BRIGNONE OROOOOOO!!!

Questa mattina, Federica Brignone ha conquistato l’oro nello sci alpino, portando a casa la prima medaglia d’oro delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La vittoria è arrivata dopo una gara intensa, con la sciatrice italiana che ha dominato tra le nevi di Cortina. I tifosi sono in festa e il momento è già diventato un simbolo di questa edizione invernale. La diretta continua, con aggiornamenti e risultati in tempo reale.

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, giovedì 12 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla.

Buongiorno a tutti, la giornata si apre con tante gare e qualche ritorno importante.

Questa mattina si è aperta la giornata delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 con alcune gare che tengono tutti con il fiato sospeso.

