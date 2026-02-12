LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 12 febbraio in DIRETTA | Bagnis cerca conferme si farà il superG femminile?

Questa mattina gli appassionati seguono con attenzione la diretta delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Bagnis cerca conferme nel superG femminile, mentre gli organizzatori aspettano di vedere se si svolgerà davvero la gara. La giornata si preannuncia ricca di emozioni e sorprese, con aggiornamenti continui in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, giovedì 12 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. IL PROGRAMMA DI GIOVEDI’ 12 FEBBRAIO E GLI AZZURRI IN GARA. 🔗 Leggi su Oasport.it

Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono ufficialmente iniziate.

Questa mattina le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono ufficialmente partite.

