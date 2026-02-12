LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 12 febbraio in DIRETTA | aggrappati a Fontana Sighel squalificato

Da oasport.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La giornata delle Olimpiadi di Milano Cortina si apre con una notizia che tiene tutti gli appassionati incollati allo schermo. Fontana si aggrappa alle sue performance, mentre Sighel viene squalificato, creando scompiglio tra gli atleti e i tifosi. La manifestazione continua tra emozioni e colpi di scena.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, giovedì 12 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. IL PROGRAMMA DI GIOVEDI’ 12 FEBBRAIO E GLI AZZURRI IN GARA. 🔗 Leggi su Oasport.it

Questa mattina, Fontana ha ottenuto la qualificazione in semifinale nei 500 metri, portando entusiasmo tra gli appassionati italiani.

Questa mattina le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono iniziate con una sorpresa.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

