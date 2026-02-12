LIVE Lubiana-Trento 1-2 Champions League volley 2026 in DIRETTA | la squadra di casa punta alla rimonta 16-18

Questa sera si gioca la partita di volley tra Lubiana e Trento, valida per la Champions League 2026. Dopo il primo tempo, il punteggio è di 16-18 a favore degli ospiti. Lubiana cerca di reagire, ma Trento mantiene il vantaggio, con alcune azioni decisive di Faure e Urnaut. La partita è ancora aperta e promette emozioni fino all’ultimo punto.

20-21 Primo tempo di Pajek, Trento deve chiuderla il prima possibile! 19-21 Parallela micidiale di Faure! 19-20 Mani fuori di Urnaut, Lubiana resta lì! 18-20 Esce la diagonale di Stern! 18-19 Primo tempo di Flavio! 18-18 Attacco vincente di Stern. 17-18 Primo tempo di Pajek. Time-out per Mendez che non vuole rischiare altre rimonte. 16-18 Diagonale di Marvot. 15-18 Pipe di Urnaut! 14-18 Primo tempo di Flavio. 14-17 Il nastro manda fuori la pipe di Lavia, che peccato. 13-17 Stern trova la deviazione giusta con le mani del muro avversario. 12-17 Si spegne a rete il servizio di Ropret.

