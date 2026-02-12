LIVE Italia-Svizzera Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA | debutto contro le favorite

Questa mattina si gioca il primo match di qualificazione nel curling femminile ai Giochi di Milano Cortina 2026. L’Italia affronta le favorite della Svizzera in una partita che potrebbe già decidere molte sorti nel percorso olimpico delle azzurre. La diretta sta tenendo tutti con il fiato sospeso, mentre le atlete scendono sul ghiaccio per la prima sfida ufficiale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del primo incontro di qualificazione per il torneo femminile dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 tra Italia e Svizzera. La medaglia conquistata nel curling misto da Stefania Constantini in coppia con Amos Mosaner potrebbe avere riportato il sereno in casa Italia femminile ma r estano molte incognite attorno alla formazione femminile, il caso dell’ esclusione di Angela Romei, figura di riferimento del gruppo e oggi commentatrice televisiva. Il suo ricorso al TAS non ha modificato la decisione federale e al suo posto è stata inserita Rebecca Mariani, 19 anni, figlia del direttore tecnico Marco. 🔗 Leggi su Oasport.it

Alle Olimpiadi di Pechino, l'Italia di curling affronta subito una sfida intensa contro il Canada, una delle favorite.

Debutto agrodolce dell'Italia tra Curling e Hockey | Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026

