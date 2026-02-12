LIVE Italia-Svezia 2-5 Hockey ghiaccio Olimpiadi 2026 in DIRETTA | gli azzurri rischiano il tutto per tutto Arriva la rete degli svedesi
Questa sera gli azzurri di hockey su ghiaccio affrontano la Svezia nella partita valevole per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La sfida si fa dura: la Svezia segna il gol del 2-5 con Hedman, lasciando gli italiani in una posizione complicata. I giocatori italiani cercano di reagire, ma ora devono rischiare tutto per tentare di recuperare. La partita è ancora aperta e i tifosi sperano in una rimonta.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 02:49 Ingaggio vinto dalla Svezia che a porta vuota dalla distanza trova il gol del 2-5 con Hedman. 02:55 Doppia occasione sull’asse Morini-Digiacinto, con Gustavsson che si ritrova il disco nella pinza. 03:09 Tiro di Bradley, Gustavsson blocca. Ingaggio in zona offensiva per l’Italia che toglie Fadani e mette un giocatore in più di movimento. 04:18 Arriva il poker svedese: Italia-Svezia 2-4. Rete di Zibanejad favorito da un Petterson davanti a Fadani che funge da “schermo” per la conclusione del compagno. Gli scandinavi scappano sul +2. 06:00 Fadani compie un paio di interventi per far capire che è entrato perfettamente nel clima della partita. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Italia-Svezia 2-3, Hockey ghiaccio Olimpiadi 2026 in DIRETTA: azzurri vicini al pari con Trivellato, Clara nel frattempo respinge tutto
L’Italia perde 2-3 contro la Svezia nella partita di hockey ghiaccio alle Olimpiadi 2026.
LIVE Italia-Svezia, Hockey ghiaccio Olimpiadi 2026 in DIRETTA: debutto da brividi per gli azzurri
Questa mattina gli azzurri scendono in campo per il loro primo match alle Olimpiadi di Milano-Cortina.
Olimpiadi 2026, la diretta: slittino, Voetter-Oberhofer e Rieder-Kainzwaldner d'oro nei doppi di slittino. Pattinaggio artistico, Guignard e Fabbi fuori dal podio. Italia ...Giornata trionfale per gli azzurri, che vincono due medaglie d'oro nello slittino. Male lo sci alpino maschile, Di Stefano settimo nel pattinaggio di velocità. Curling, l'Italia maschile batte la Svez ... corriere.it
LIVE Italia-Svezia 2-4, Hockey ghiaccio Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Zibanejad firma il punto che consente agli scandinavi di allungareCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Ci sentiamo fra poco meno di 15 minuti per la cronaca del terzo periodo di questo elettrizzante Italia-Svezia. oasport.it
SVEZIA vs ITALIA Hockey su Ghiaccio – Uomini Potenza, velocità e contatti duri sul ghiaccio. Gli Azzurri sfidano la Svezia in una partita ad altissima intensità, dove servono carattere, disciplina e cuore Olimpiadi Invernali Milano Cortina - facebook.com facebook
