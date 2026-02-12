LIVE Italia-Svezia 2-5 Hockey ghiaccio Olimpiadi 2026 in DIRETTA | gli azzurri cedono agli scandinavi offrendo però una grande prova

Questa sera gli azzurri di hockey ghiaccio sfidano la Svezia nelle Olimpiadi 2026. La partita si conclude con un risultato di 2-5 in favore degli scandinavi. Gli italiani hanno giocato con impegno, anche se alla fine hanno dovuto cedere il passo. La gara è stata intensa e ha mostrato alcune buone azioni da parte della squadra italiana. I tifosi hanno seguito la diretta con attenzione, sperando in una svolta che non è arrivata.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie per essere rimasti con noi durante tutto l'arco di questa Diretta LIVE. Buonanotte e buon proseguimento di Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 sempre con OA Sport. L'Italia tornerà sul ghiaccio il 13 febbraio alle ore 12.10 contro la Slovacchia, per la seconda giornata del Gruppo B, contro un'avversaria che oggi ha strapazzato 4-1 la Finlandia. FINISCE QUI: Italia-Svezia 2-5. Il Blue Team offre una prova fatta di sofferenza, carattere e coraggio al cospetto di una Svezia piena zeppa di talento e forza. Il vantaggio di Frigo in apertura, poi la rimonta svedese con Landeskog e Forsling, successivamente il pareggio di Bradley, all'inizio del secondo periodo. LIVE Italia-Svezia 2-5, Hockey ghiaccio Olimpiadi 2026 in DIRETTA: gli azzurri rischiano il tutto per tutto. Arriva la rete degli svedesiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 01:00 Ultimo minuto di gara, con l'Italia che prova comunque ad accorciare le distanze. Intanto il pubblico ...

