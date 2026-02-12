LIVE Italia-Corea del Sud 2-7 Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA | seconda sconfitta per le azzurre

Questa sera le azzurre del curling femminile sono scese in pista contro la Corea del Sud e hanno subito una sconfitta netta, 2-7. La partita si è svolta in diretta e ha visto le italiane combattere, ma alla fine hanno dovuto alzare bandiera bianca, conquistando la loro seconda sconfitta in questa fase delle Olimpiadi. La sfida è stata segnata da alcuni errori e dalla determinazione delle avversarie asiatiche, che hanno preso il controllo fin dall'inizio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SVIZZERA DI CURLING FEMMINILE DALLE 9.05 21.09 Finisce qui la partita! Sotto 7-2 dopo il settimo end l’Italia decide di mettere la parola fine a quest’incontro. Vince la Corea del Sud 21.08 Nooooo. Per pochissimo non riesce la giocata a Constantini con una delle due gialle che rimane leggermente corta ed è seconda. Per pochi millimetri l’Italia non fa tre punti, ma uno soltanto. Italia-Corea del Sud 2-7. 21.07 Constantini sembra aver deciso: la skip decide di giocare sulla guardia italiana alla destra, promuovendola sulle due gialle e provando così la doppia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Corea del Sud 2-7, Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA: seconda sconfitta per le azzurre Approfondimenti su Italia Corea del Sud LIVE Italia-Corea del Sud, Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA: partita per chiarire le ambizioni azzurre Questa mattina si gioca la partita di curling femminile tra Italia e Corea del Sud alle Olimpiadi. LIVE Italia-Corea del Sud, Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA: partita che chiarirà le ambizioni azzurre Questa mattina, gli occhi sono puntati sulla partita di curling femminile tra Italia e Corea del Sud ai Giochi di Milano Cortina 2026. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Italia Corea del Sud Argomenti discussi: Italia ok all'esordio olimpico, Corea ko 8-4: rivivi il LIVE-BLOG; LIVE Italia-Corea del Sud 8-4, Olimpiadi curling 2026 in DIRETTA: esordio solido dei campioni in carica; Milano-Cortina, nel doppio misto di curling l'Italia supera la Corea del sud; Dove vedere in tv Italia-Corea del Sud, curling misto Olimpiadi 2026: orario, programma, streaming. LIVE Italia-Corea del Sud 0-2, Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA: mano rubata per le coreaneCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SVIZZERA DI CURLING FEMMINILE DALLE 9.05 19.51 Seol va al centro provando a mettere il ... oasport.it LIVE Italia-Svizzera 4-7, Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA: sconfitta al debutto per le azzurreCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-COREA DEL SUD DI CURLING FEMMINILE DALLE 19.05 11.31: Questa sera azzurre in campo ... oasport.it COREA vs ITALIA Curling Femminile Tecnica, concentrazione e colpi millimetrici. Le Azzurre affrontano la Corea in una sfida intensa, dove precisione e strategia saranno decisive fino all’ultima stone Olimpiadi Invernali Milano Cortina - facebook.com facebook Seconda sessione del Dialogo Strategico Italia-Corea del Sud x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.