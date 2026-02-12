LIVE Italia-Corea del Sud 0-1 Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA | un punto per le coreane nel secondo end
Questa sera gli azzurri perdono 0-1 contro la Corea del Sud nella partita di qualificazione alle Olimpiadi. Nel secondo end, le coreane segnano un punto decisivo che cambia le sorti dell’incontro. La partita è stata seguita in diretta, con i tifosi che sperano in una reazione della squadra italiana. Ora si attende il prossimo match per cercare di recuperare il risultato.
19.29 Non sbaglia Gim, che mette un punto. Ottima mano delle azzurre. Italia-Corea del Sud 0-1. 19.28 Va al centro della casa Constantini, che non riesce a nascondersi bene dietro le due gialle a guardia. Gim va per mettere il punto, ma non può sbagliare la bocciata con la battente che deve restare in casa. 19.27 Altro tiro corto per la Corea che sbatte contro la stone tirata in precedenza. In casa ci sono solo le due rosse. 19.25 Buon tiro di Stefania che boccia la gialla a punto e si riporta leggermente verso il centro.
LIVE Italia-Corea del Sud 1-1, Olimpiadi curling 2026 in DIRETTA: pareggio azzurro nel secondo end
Finisce 1-1 tra Italia e Corea del Sud nel secondo end del match di curling alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.
LIVE Italia-Corea del Sud 8-2, Olimpiadi curling 2026 in DIRETTA: due punti azzurri nel sesto end
Questa sera gli azzurri di curling vincono 8-2 contro la Corea del Sud, nella partita valida per le Olimpiadi 2026.
