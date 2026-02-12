LIVE Anadolu Efes-Virtus Bologna 91-60 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | tracollo V nere anche in Turchia

La Virtus Bologna subisce una sconfitta pesante in Turchia, con il punteggio di 91-60 contro l’Anadolu Efes. I biancoblu continuano a fare fatica in questa fase di Eurolega, e anche questa volta il divario si fa sentire forte. La partita si mette subito male per la Virtus, che fatica a tenere il passo degli avversari e finisce per crollare nel quarto periodo. Swider segna 22 punti per l’Efes, mentre Bologna si affida a Smailagic e Morgan, entrambi con 12 punti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE TOP SCORER – EFES: Swider 22; BOLOGNA: Smailagic, Morgan 12 Finisce qui: questa sconfitta per 91-60 forse non è la pietra tombale sull'Eurolega della Virtus, ma ci va davvero molto vicino. Performance realmente evanescente in quel di Istanbul. 91-60 12 Diouf in lunetta. 91-59 Tripla di Lee. Ormai i ritmi si sono notevolmente abbassati (ma non le percentuali dell'Efes). 88-59 Diouf con il canestro facie. 88-57 Ancora Swider, 22 per lui. 86-57 Diouf facilmente. 86-55 Torna a segnare la Virtus con Vildoza. 86-53 Ancora Swider da oltre l'arco. 83-53 +30 realizzato da Swider.

