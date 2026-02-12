LIVE Anadolu Efes-Virtus Bologna 76-49 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | V nere travolte ultimi 5 minuti

Questa sera la Virtus Bologna subisce una sconfitta pesante in Eurolega. L’Anadolu Efes prende il controllo fin dai primi minuti e la Virtus fatica a tenere il passo. Alla fine, il punteggio segna 76-49, con i turchi che dominano anche negli ultimi minuti. Swider segna due triple e allarga il divario, mentre Vildoza segna i suoi due liberi. La partita si chiude con un risultato netto, lasciando i bianconeri con molto da rivedere.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 81-53 56 di Swider da tre. 78-53 Anche Vildoza va in lunetta, 22 per lui. 78-51 Coppia di liberi a segno per Lee. 76-51 Transizione di Morgan con appoggio. Ultimi cinque minuti. 76-49 Hazer con la tripla, Ivanovic perde la pazienza e chiama timeout. 73-49 Hazer per il rimorchio di Lee che appoggia. 71-49 Coppia di liberi per Lee, che li manda a segno. Virtus in bonus. 69-49 22 Ferrari. Ferrari a rimbalzo in attacco sull’errore di Edwards, fallo di Cordinier che abbassa il braccio e sono due liberi. 69-47 22 Hazer. Trattenuta di Akele su Hazer che va in lunetta, 7’48” alla fine. 🔗 Leggi su Oasport.it

Anadolu Efes vs Virtus Bologna: diretta 1Q 12-15 7'ANADOLU EFES vs VIRTUS BOLOGNA diretta 1Q Live - Osmani per i primi due punti. Edwars non va da tre, l'Efes perde palla 2-0 al 1'. Con 8'07 pareggio dalla media di Diouf. Tripla ... pianetabasket.com

LIVE Anadolu Efes-Virtus Bologna 64-45, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: fuga turca, V nere in grande difficoltà offensivaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Iniziano gli ultimi e verosimilmente non decisivi 10 minuti. TOP SCORER - EFES: Osmani 13; BOLOGNA: Smailagic 12 ... oasport.it

