La Virtus Bologna esce sconfitta dalla partita contro l’Anadolu Efes, che domina in casa e si porta avanti nel punteggio. La squadra italiana fatica in attacco e si trova sotto di oltre venti punti, con le turche che controllano il gioco senza troppi problemi. A sette minuti dalla fine, Akele commette fallo su Hazer, che va in lunetta, mentre i padroni di casa allungano ulteriormente il divario. La partita si fa difficile per i bolognesi, che cercano di reagire, ma non riescono a invertire il

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 69-47 22 Hazer. Trattenuta di Akele su Hazer che va in lunetta, 7’48” alla fine. 67-47 Primo canestro da due dopo sei tentativi per Edwards. 67-45 12 Cordinier. Cordinier prova ad andare fino in fondo, viene fermato col fallo: liberi. 66-45 Hazer fino in fondo, Efes che supera il +20. Iniziano gli ultimi e verosimilmente non decisivi 10 minuti. TOP SCORER – EFES: Osmani 13; BOLOGNA: Smailagic 12 Finisce il terzo quarto, Efes ormai in chiarissimo controllo senza nessun tipo di problema. 64-45 Loyd dal palleggio arresto e tiro. 62-45 12 Diarra. Terzo fallo di Jones su Diarra, sono due liberi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Anadolu Efes-Virtus Bologna 64-45, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: fuga turca, V nere in grande difficoltà offensiva

Questa sera l’Anadolu Efes sfida la Virtus Bologna in una partita decisiva per le speranze di arrivare ai play-in di Eurolega.

Le squadre sono in campo al Basketball Development Center di Istanbul, pronte per il via di una partita di Eurolega tra Anadolu Efes e Virtus Bologna.

