LIVE Anadolu Efes-Virtus Bologna 50-40 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | turchi in controllo a metà terzo quarto

L’Anadolu Efes prende il comando contro la Virtus Bologna a metà del terzo quarto. I turchi spingono forte e allungano sul punteggio, mentre la Virtus fatica a reagire. Jones segna una schiacciata da rimbalzo e porta il vantaggio a 62-44, lasciando pochi dubbi sulla situazione in campo. I bolognesi cercano di risalire, ma il ritmo è tutto degli avversari. La partita prosegue con i turchi in controllo, mentre i capitoli di questa sfida si avvicinano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 62-44 Jones con la schiacciata direttamente da rimbalzo in attacco. Ha il 95% abbondante da due in stagione: un dato spaventoso. 60-44 Vildoza in allontanamento, 1’30” a fine terzo quarto. 60-42 Osmani a rimbalzo in attacco su tiro sbagliato da Loyd, poca presenza virtussina a rimbalzo e sono due facili. 58-42 Loyd accelera, entra nel pitturato e lascia andare la parabola del +16. Timeout chiamato da Ivanovic. 56-42 Tripla di Hazer, e adesso l’Efes scappa per davvero. 53-42 Coppia di liberi per Morgan, che li realizza entrambi. Sbaglia l’aggiuntivo Osmani. 🔗 Leggi su Oasport.it

Con il punteggio di 43-35, poco prima dell’inizio del terzo quarto, i giocatori della Virtus Bologna cercano di reagire contro l’Anadolu Efes.

Nel primo quarto della sfida di Eurolega tra Anadolu Efes e Virtus Bologna, il punteggio è ancora in parità, 19-19.

