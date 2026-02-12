LIVE Anadolu Efes-Virtus Bologna 31-27 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | nessuna squadra riesce a scappare

Il primo tempo della sfida tra Anadolu Efes e Virtus Bologna finisce con i turchi avanti di otto punti, grazie a Lee che continua a penetrare senza troppi ostacoli. La partita è equilibrata, nessuna squadra riesce a scappare, e il punteggio di 43-35 al riposo lascia aperta ogni possibilità. I tifosi restano con il fiato sospeso, aspettando la ripresa per scoprire chi avrà la meglio in questa battaglia di Eurolega.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 43-35 Lee non si riesce a fermare in penetrazione, si va dunque al riposo con otto punti di vantaggio a favore dell'Efes. Vildoza non riesce a tenere Lee, rimessa Efes dopo il fallo a 7?1 dalla fine del quarto. Prima, però, timeout. 41-35 Ancora Smailagic, che prova a tenere a galla la Virtus. 41-33 Alley oop chiuso da Poirier. 39-33 12 Smailagic. Arriva una coppia di liberi per Smailagic, Virtus che avrebbe comunque meglio potuto sfruttare il bonus in queste fasi. 39-32 Swider da rimbalzo in attacco trova la tripla. 45 per lui con meno di 2? all'intervallo.

