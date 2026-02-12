LIVE | 26ª giornata Carpi-Arezzo 0-0

Nella serata di oggi, il match tra Carpi e Arezzo si conclude senza reti, con il risultato di 0-0. Come nella passata stagione, anche questa volta i toscani affrontano la trasferta in casa dei biancorossi in un turno infrasettimanale. La partita è stata combattuta, ma nessuna delle due squadre è riuscita a trovare il gol, lasciando il punteggio invariato fino al fischio finale.

Come nella passata stagione, l'Arezzo va nella tana del Carpi in occasione del turno infrasettimanale. Gli amaranto, primi a +7 sul Ravenna, osserveranno poi il turno di riposo nella giornata in programma questo weekend. ARBITRO: Cristiano Ursini di Pescara (Nicola Di Meo di Nichelino, Luca Capriuolo di Bari). Quarto ufficiale: Gianluca Guitaldi di Rimini. Operatore FVS: Alfonsrocco Rosania di Finale Emilia.

