Litigano su Trump durante la vacanza | padre spara alla figlia 23enne in Texas ora lui parla di incidente
Durante una vacanza in Texas, un padre ha sparato alla figlia di 23 anni. La lite, nata probabilmente da divergenze su Trump, è finita con l’uomo che ha preso la pistola e ha esploso un colpo. La ragazza è rimasta ferita, ora l’uomo parla di incidente. La vicenda ha sconvolto la famiglia e sollevato molti interrogativi sulla dinamica dell’accaduto.
Una vacanza che doveva concludersi con un viaggio di ritorno verso casa si è trasformata in una tragedia familiare che ha lasciato dietro di sé più domande che risposte. Lucy Harrison, una ragazza britannica di 23 anni, è morta il 10 gennaio 2025 a Prosper, una tranquilla cittadina nell’area metropolitana di Dallas, in Texas. A ucciderla, con colpi d’arma da fuoco al petto, è stato suo padre Keith Harrison. Ma cosa è successo davvero in quella camera da letto resta, ancora oggi, avvolto nel mistero. La dinamica dei fatti è al centro di un’indagine che dovrà stabilire se si sia trattato di un tragico incidente o di qualcosa di più oscuro. 🔗 Leggi su Screenworld.it
