Durante una vacanza in Texas, un padre ha sparato alla figlia di 23 anni. La lite, nata probabilmente da divergenze su Trump, è finita con l’uomo che ha preso la pistola e ha esploso un colpo. La ragazza è rimasta ferita, ora l’uomo parla di incidente. La vicenda ha sconvolto la famiglia e sollevato molti interrogativi sulla dinamica dell’accaduto.

Una vacanza che doveva concludersi con un viaggio di ritorno verso casa si è trasformata in una tragedia familiare che ha lasciato dietro di sé più domande che risposte. Lucy Harrison, una ragazza britannica di 23 anni, è morta il 10 gennaio 2025 a Prosper, una tranquilla cittadina nell’area metropolitana di Dallas, in Texas. A ucciderla, con colpi d’arma da fuoco al petto, è stato suo padre Keith Harrison. Ma cosa è successo davvero in quella camera da letto resta, ancora oggi, avvolto nel mistero. La dinamica dei fatti è al centro di un’indagine che dovrà stabilire se si sia trattato di un tragico incidente o di qualcosa di più oscuro. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Litigano su Trump durante la vacanza: padre spara alla figlia 23enne in Texas, ora lui parla di incidente

Una discussione tra padre e figlia è finita in tragedia in Texas.

La lite tra padre e figlia si è trasformata in tragedia durante una vacanza in Texas.

