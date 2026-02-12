Litiga con il marito e gli strappa il salvadanaio dalle mani | Non è rapina assolta

Una donna si è trovata di fronte a un processo dopo aver strappato il salvadanaio dalle mani del marito durante una lite. La donna ha insistito che non si trattava di una rapina, e alla fine è stata assolta. La vicenda ha attirato l’attenzione di molti, soprattutto per la scena improvvisa e le accuse di tentata rapina che le erano state rivolte.

Strappa il salvadanaio dalle mani del marito durante una lite e finisce sotto processo per tentata rapina. È la vicenda che ha riguardato una signora perugina, finita davanti alla giustizia penale del capoluogo che, dopo diversi anni, l'ha assolta.

Una rapina lampo sulla strada 90: mentre era sull'autobus con il cellulare, un individuo ha improvvisamente strappato l'iPhone dalle sue mani e si è dileguato.

