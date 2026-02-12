Lite in consiglio regionale Tra La Porta e Manetti volano accuse reciproche

Una lite tra Chiara La Porta e Cristina Manetti ha scosso l’aula del consiglio regionale. Le due si sono scambiate accuse forti durante una seduta tesa, con commenti duri che hanno fatto salire la tensione tra i banchi. La discussione si è accesa rapidamente, lasciando tutti con l’impressione di un confronto acceso e senza mezzi termini.

Scontro in consiglio regionale tra Chiara La Porta, capogruppo regionale di Fratelli d'Italia, e Cristina Manetti, assessora regionale alla cultura. Motivo del contendere, un post condiviso sui social da un collaboratore dello staff di Manetti, Niccolò Ghelardini, nonché segretario dei Giovani Democratici di Prato, dopo i violenti fatti di Torino. "Una 'storia' che difende Askatasuna e inneggia alla rivolta. Di fatto una legittimazione degli atti criminali compiuti dagli antagonisti del centro sociale torinese. E gravissimo che l'assessore Manetti non prenda le distanze da questa presa di posizione a favore di gruppi sovversivi (il contenuto social riportava le seguenti parole: 'Askatasuna non si tocca o è rivolta')", tuona la capogruppo di Fdi che sul caso ha presentato un'interrogazione.

