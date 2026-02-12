L'Italia finisce nel girone di ferro della Nations League 2026-2027 | sfideremo Mbappe Lukaku e Yildiz

L’Italia si prepara a sfidare alcune delle squadre più forti d’Europa nel girone di ferro della Nations League 2026-2027. Nel gruppo 1 della Lega A ci sono Francia, Belgio e Turchia, e il sorteggio ha messo di fronte gli azzurri a sfide molto difficili. La nazionale italiana dovrà affrontare Mbappe, Lukaku e Yildiz, tutti giocatori di alto livello, in partite che promettono spettacolo e tensione. La competizione inizia a settembre, e l’Italia dovrà subito essere pronta per dimost

Italia, Francia, Belgio e Turchia. Il Gruppo 1 della Lega A della Nations League 2026-2027 è considerato il più difficile tra quelli sorteggiati in vista del torneo per Nazionali che inizierà il prossimo settembre. Solo le prime 2 passeranno ai quarti di finale. Oggi sorteggio Nations League: rischio girone di ferro per l'Italia Oggi alle 18 a Bruxelles si tiene il sorteggio della Nations League 202627. Nations League, il sorteggio dell'edizione 2026-27: l'Italia di Gattuso nel girone con Francia, Belgio e Turchia È stato ufficialmente effettuato il sorteggio della Nations League 2026-27.

