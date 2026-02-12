L’Italia cerca il riscatto nel superG femminile Goggia e le azzurre a caccia della medaglia

L’Italia riprende la corsa alle medaglie con il superG femminile a Milano Cortina 2026. Dopo la delusione degli uomini, le azzurre si preparano a scendere in pista per conquistare un risultato positivo. Goggia e le altre atlete vogliono dimostrare di essere ancora competitive e puntano a salire sul podio. La gara si preannuncia intensa e ricca di emozioni.

Dopo la delusione per la gara maschile, l’Italia cerca subito il riscatto nel superG femminile delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Sale l’attesa a Cortina perchè l’ambizione è quella di conquistare il primo oro per lo sci alpino in questi Giochi. Al cancelletto di partenza ci saranno quattro azzurre: Sofia Goggia, Federica Brignone, Laura Pirovano ed Elena Curtoni. Decisamente un quartetto molto competitivo e che fa ben sperare. Chiaramente l’attenzione è posta soprattutto su Sofia Goggia, che si presenta a questa gara da leader della classifica di specialità e dunque con quasi il dovere di conquistare la sua prima medaglia olimpica della carriera in superG. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - L’Italia cerca il riscatto nel superG femminile. Goggia e le azzurre a caccia della medaglia Approfondimenti su Milano Cortina2026 Le gare di oggi: SuperG maschile, in testa Cochran-Siegle. Franzoni e Paris a caccia di una medaglia, poi il biathlon femminile Oggi le gare di sci alpino continuano con il SuperG maschile. Sci femminile slalom a gurgl shiffrin favorita e azzurre in cerca di riscatto in TV La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Milano Cortina2026 Argomenti discussi: Piano Mattei, l’Italia cerca di spingere sull’Ia in Africa; Milano Cortina: ecco tutti gli italiani in gara lunedì 9 febbraio. L’Italia cerca il colpo nella Combinata; Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara domani, lunedì 9 febbraio; Al via il progetto FAMI per il supporto all’informazione e alla formazione nei principali punti di ingresso in Italia - UNHCR. La Francia cerca talenti scientifici internazionali, mentre l'Italia resta immobileIl piano France 2030 permette a Parigi di reclutare ricercatori da tutto il mondo, soprattutto dagli Stati Uniti. Nel nostro paese invece non esiste ancora una strategia comparabile per attrarre in mo ... ilfoglio.it Pattinaggio artistico, Europei: l'Italia cerca il bis a SheffieldL’Italia del pattinaggio artistico si prepara ai Campionati Europei 2026 con un obiettivo preciso: confermarsi come la nazione più forte del continente, sfruttando l'assenza della Russia. L’evento si ... it.blastingnews.com Sei specie attratte da piante specifiche nei giardini italiani. Cinciallegra cerca semi di girasole e lavanda. Passera d'Italia visita graminacee ornamentali e cereali selvatici. Merlo si nutre di bacche di sambuco, biancospino e rosa canina. Cardellino estrae semi - facebook.com facebook L’ @iicedimburgo cerca docenti per corsi di lingua e cultura italiana (in presenza e online). Candidature a: [email protected] Scadenza: 28/02/2026 h. 11:00 (ora locale) Avviso: iicedimburgo.esteri.it/it/news/dall_i… x.com

