L' Irst replica agli attacchi sulle condizioni del personale | Nessun abbandono ricostruzione lesiva e caricaturale

L’Irst di Meldola risponde alle accuse del sindacato Nursing Up, che aveva parlato di condizioni difficili per gli infermieri e di un futuro incerto. L’istituto nega di aver abbandonato il personale e definisce le critiche ricostruzioni lesive e caricaturali. Dopo le accuse, l’Irst chiarisce la propria posizione e difende il lavoro fatto finora.

Dopo l'affondo del sindacato Nursing Up, che pochi giorni fa aveva denunciato una situazione critica per gli infermieri e incertezze sul futuro, la direzione dell'istituto rompe il silenzio Dopo l'affondo del sindacato Nursing Up, che pochi giorni fa aveva denunciato una situazione critica per gli infermieri e incertezze sul futuro, l'Irst di Meldola rompe il silenzio. La direzione dell'Istituto "Dino Amadori" ha deciso di replicare alle accuse. "Preme, anzitutto, respingere la rappresentazione di un presunto 'stato di abbandono' delle e dei dipendenti. Si tratta di una ricostruzione volutamente caricaturale, lesiva e denigratoria, non solo verso l'Istituto ma, soprattutto, nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori che, quotidianamente, con professionalità, serenità e serietà, assicurano il proprio servizio di cura - scrive la direzione -.

