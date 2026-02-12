L’intervento | C’è carenza di visione

Il voto si avvicina e il dibattito politico in città si fa sempre più acceso. Azione prende posizione e critica apertamente le coalizioni di centrodestra e centrosinistra, accusandole di non avere una vera idea per il futuro della città. Emanuele Niccoli, rappresentante di Azione, afferma che ormai è chiaro a tutti che i due schieramenti non sono in grado di offrire una visione nuova e concreta per i cittadini.

Il voto imminente alimenta il duello politico in città. Azione prende una posizione netta. "Ormai è evidente agli occhi dei cittadini – dice Emanuele Niccoli, commissario provinciale di Azione - che questi centrodestra e centrosinistra non sono in grado di imprimere alla città una nuova visione. Pistoia ha bisogno di una nuova classe dirigente che presenti ai cittadini un programma di sviluppo e rilancio totale della città". A testimonianza del grande bisogno di programmi e idee per la città, al caffè Valiani di Pistoia, l’aperitivo organizzato dalla sezione pistoiese del partito di Carlo Calenda è stato ben partecipato. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’intervento: "C’è carenza di visione" Approfondimenti su Azione Città Carenza di infermieri: saltano i punti di primo intervento traumatologico La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Astral Legends TV Stream | Part Three Marathon Ultime notizie su Azione Città Argomenti discussi: Tonsille e adenoidi, l'intervento che spaventa i genitori. I consigli di Pediatra Carla; Garanzie di sicurezza per Kiev, c’è l’accordo Ue-Usa: Intervento in 72 ore; Napoli, Di Lorenzo operato al piede: intervento riuscito; Frana Arenzano, c'è l'ok per l'intervento esplosivo: venerdì nuova data possibile. Juve - Lazio, l'AIA dà ragione a Guida: non c'è rigore su CabalRASSEGNA STAMPA - In attesa della puntata di Open Var, in cui ogni episodio dell'ultima giornata di Serie A sarà più chiaro, l'AIA ha già dato i suoi primi verdetti. lalaziosiamonoi.it Adenoidi e tonsille, un intervento che spaventa i genitori. I consigli diPediatra CarlaSu 40mila interventi l'anno, la metà viene eseguita sui bambini. «In genere, il sanguinamento è lieve, ma se è copioso bisogna andare al Pronto Soccorso» spiega la pediatra che sui social è diventata ... msn.com Giornale Radio dedica un interessante approfondimento alla carenza di infermieri. Dati allarmanti di fronte ai quali la domanda centrale rimane: che cosa si può fare per invertire la marcia Serve un intervento strutturale sugli stipendi, come spiega Daniele Ca - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.