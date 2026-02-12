I giovani usano parole e espressioni che spesso gli adulti faticano a capire. Frasi come “Ohi amo, andiamo a fare un blitz?” o “Si gasa!” sono ormai parte del loro modo di comunicare, anche se sembrano incomprensibili a chi non è dentro il mondo dei ragazzi. Questi slang riflettono la loro creatività e il desiderio di distinguersi, anche attraverso il linguaggio. Quando si parla di loro, bisogna mettere da parte i pregiudizi e ascoltare cosa vogliono comunicare.

"Ohi amo, andiamo a fare un blitz?", "Si gasa!", "Però se ci scoprono è crazy!", "Pesoo". Frasi come queste, che agli adulti possono sembrare un codice indecifrabile, rappresentano invece la vitalità del linguaggio giovanile contemporaneo. È un modo di comunicare rapido, creativo, in continua trasformazione, che riflette il mondo in cui noi ragazzi viviamo. Nel preparare questo articolo, abbiamo approfondito il tema attraverso varie letture fra cui le riflessioni della linguista Vera Gheno, che invita da anni a considerare la lingua come un organismo vivo. La sua idea che "la lingua cambia perché cambiamo noi" ci ha aiutato a leggere il modo di parlare non come un ’errore’, ma come un segno dei tempi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Linguaggi giovanili e creatività. Sguardo sullo slang dei ragazzi

