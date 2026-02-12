La storia di Deanna Stellato-Dudek è fatta di rinascite e sogni. Dopo aver passato 16 anni lontana dal ghiaccio a causa di un grave infortunio, la pattinatrice di 42 anni ha deciso di tornare in pista. Ora, si allena con l’obiettivo di conquistare una medaglia, nonostante tutto. “Anche dopo essermi ritirata, quando sentivo una canzone alla radio, mi immaginavo di pattinare”, dice. La sua determinazione è forte come non mai.

“Anche dopo essermi ritirata, quando sentivo una canzone alla radio, mi immaginavo di pattinare. È una cosa che non ti lascia mai”. Un terribile infortunio all’anca l’ha costretta a buttare i pattini in uno di quegli scatoloni dello scantinato che si sa che non apriremo mai più; l’ha costretta a fare i conti con la realtà, il dolore tremendo, e a rinunciare al sogno più grande della sua vita, quello che annunciava candidamente, giovanissima, in un’intervista semi-amatoriale a metà anni Novanta: “Ciò che desidero? Partecipare alle Olimpiadi e ai Mondiali. E diventare senior entro il 2002?. La caduta: la giovane promessa dice addio al pattinaggio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’infortunio, il ritiro per 16 anni, il ritorno e il sogno di una medaglia: la storia folle della 42enne Deanna Stellato-Dudek

It’s showtime After being sidelined by an injury earlier in the Games, Deanna Stellato-Dudek and Maxime Deschamps are ready to make their Olympic dream come true! Full statement https://bit.ly/3ZXxO5g __________ Excellente nouvelle ! Après avoir - facebook.com facebook

