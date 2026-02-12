L’incertezza è la normalità Scelte veloci per reinventarsi

L’incertezza è la nuova normalità: le imprese italiane alla prova del cambiamento. Le aziende italiane, dal cuore produttivo del Modenese all’intero territorio nazionale, si trovano a navigare in un’epoca di instabilità senza precedenti. Dopo la crisi pandemica e le successive turbolenze geopolitiche, la capacità di adattamento rapido è diventata una condizione di sopravvivenza, con settori chiave come la moda, l’automotive e l’edilizia costretti a reinventarsi per affrontare sfide inedite e mantenere la competitività. Il Modenese, un termometro dell’economia italiana. La provincia di Modena, tradizionalmente un polo di eccellenza agroalimentare e biomedicale, riflette in modo emblematico le difficoltà che attraversano molte aree del Paese.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

L’incertezza è la normalità. Scelte veloci per reinventarsiDal Covid in poi le imprese sono chiamate a confrontarsi con variabili instabili. Ma le regole del gioco sono cambiate per tutti e la rapidità d’azione diventa essenziale. msn.com

La sfida è governare l’incertezzaDalle tensioni geopolitiche ai segnali contrastanti emersi dalle trimestrali delle quotate, crescono le incognite all’orizzonte, ma le Borse continuano a ... repubblica.it

