Dopo mesi di richieste e incontri tra istituzioni, la situazione alla caserma dei Carabinieri di Licciana Nardi cambia. Le forze dell’ordine hanno messo in campo un nuovo piano per potenziare la presenza sul territorio e garantire più sicurezza ai cittadini. La notizia arriva dopo un lungo periodo di attese e di segnalazioni da parte della comunità.

Dopo mesi di segnalazioni e interlocuzioni istituzionali, è arrivata una svolta per la caserma dei Carabinieri di Licciana Nardi. Le condizioni strutturali dell’edificio, più volte denunciate da Unarma Toscana sin dal 2024, hanno portato alla decisione di trasferire temporaneamente il presidio presso la caserma dei Carabinieri di Villafranca. Una misura disposta grazie all’interessamento diretto del Comandante della Legione Carabinieri Toscana, generale Pierluigi Solazzo, che ha preso in carico la questione e avviato le procedure necessarie per garantire continuità operativa e sicurezza al personale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’impegno dell’Arma per garantire presenza e sicurezza a Licciana

Approfondimenti su Licciana Nardi Carabinieri

Il bilancio annuale del Comando provinciale dei Carabinieri evidenzia l’impegno costante dell’Arma nel garantire sicurezza e legalità sul territorio.

La Polizia di Stato ha intensificato i controlli sull’Etna, con pattuglie specializzate per garantire la sicurezza dei turisti e degli appassionati di sci.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Licciana Nardi Carabinieri

Argomenti discussi: L’impegno dell’Arma per garantire presenza e sicurezza a Licciana; Legalità e prevenzione tra i giovani, l’impegno dei Carabinieri di Trieste nelle scuole; I carabinieri forestali della Toscana: l’impegno del 2025 a difesa dell’ambiente e della biodiversità; L’Arma dei Carabinieri nelle scuole per promuovere la cultura della legalità.

L’impegno dell’Arma: più controlli durante l’estateLa scuola è ormai agli sgoccioli, il caldo avanza e le giornate si fanno sempre più lunghe. Con l’arrivo dell’estate, crescono i momenti di socialità all’aperto, specie tra i più giovani. E anche ... ilrestodelcarlino.it

L’Arma dei Carabinieri saluta Mauro D’Angeli che lascia il servizio attivoNei giorni scorsi si è svolta una breve ma significativa cerimonia per salutare l’Appuntato Scelto Qualifica Speciale Mauro D’Angeli, che ha lasciato il servizio attivo al termine di una lunga e merit ... rietinvetrina.it

Dall’apertura degli impianti a dicembre fino ai giorni scorsi, l’impegno dell’Arma è stato massiccio - facebook.com facebook