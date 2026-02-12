L' immaginazione degli animali

Gli animali non hanno confini come li intendiamo noi. Le linee che tracciamo tra uomo e animale sono spesso frutto delle nostre idee, non della loro realtà. Quando li osserviamo, ci rendiamo conto che le differenze sono meno nette di quanto pensiamo. La loro immaginazione, se così si può chiamare, è molto più complessa e ricca di quanto crediamo.

I confini che abbiamo tracciato tra noi e gli altri animali si sono sempre presentati come linee nette solo a posteriori, quando li osserviamo attraverso il filtro delle nostre categorie mentali. Nel corso degli ultimi decenni queste linee hanno continuato a spostarsi, a perdere rigidità, a rivelarsi costruzioni storiche più che separazioni naturali. Ogni volta che una capacità ritenuta esclusivamente umana viene indagata con strumenti sperimentali più raffinati, emerge una continuità inattesa. Prima è toccato all'uso di strumenti, poi alla comprensione delle intenzioni, poi alla memoria episodica, poi alla comunicazione simbolica elementare.

