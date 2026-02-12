Lilli Gruber liquida Pucci e Sanremo | Non so chi sia e perché dobbiamo parlarne
Lilli Gruber ha spento sul nascere le discussioni su Pucci e Sanremo. Durante la trasmissione Otto e Mezzo, la conduttrice ha detto chiaramente di non conoscere il comico e di non capire perché bisogna parlarne. La sua opinione ha chiuso subito ogni polemica, lasciando intendere che per lei si tratta di una vicenda senza troppo senso. Nel frattempo, il dibattito si è spostato su altri fronti, come la gestione della Rai e le critiche alla politica sulla scelta dei talenti.
Otto e Mezzo affronta il caso Pucci criticando la Meloni e la Rai lottizzata: "Non conoscevo il comico, ma Meloni se ne occupa. Purtroppo dobbiamo parlarne".🔗 Leggi su Fanpage.it
