ligabue annuncia il tour nei palasport per i 30 anni di certe notti

A coronamento dei festeggiamenti per i 30 anni di Certe notti, Ligabue annuncia il tour nei palasport in autunno. Ligabue da settembre arriverà nei principali palasport italiani e partirà dall’Arena di Verona. 14 città e 14 appuntamenti unici che non prevederanno repliche per rendere ogni “notte” speciale e irripetibile; una grande festa che partirà il 22 settembre dall’Arena di Verona e che si concluderà il 24 ottobre all’Arena Milano, ultima data live di Ligabue per il 2026. Il calendario completo. 1 maggio – BARCELLONA – Razzmatazz – CERTE NOTTI IN EUROPA (SOLD OUT) 2 maggio – MADRID – Sala Riviera – CERTE NOTTI IN EUROPA (SOLD OUT) 6 maggio – MILANO – Arena Milano – LA PRIMA NOTTE – Music Opening Ceremony 8 maggio – PARIGI – Olympia – CERTE NOTTI IN EUROPA 9 maggio – LONDRA – 02 SHEPHERD’S BUSH – CERTE NOTTI IN EUROPA (SOLD OUT) 11 maggio – UTRECHT – Tivolivredenburg Rond – CERTE NOTTI IN EUROPA 12 maggio – BRUXELLES – Cirque Royal – CERTE NOTTI IN EUROPA 14 maggio – LUSSEMBURGO – Rockhal – CERTE NOTTI IN EUROPA 16 maggio – ZURIGO – The Hall – CERTE NOTTI IN EUROPA 5 giugno – BIBBIONE (Venezia) – Stadio Comunale – CERTE NOTTI A BIBIONE (DATA ZERO) 12 giugno – ROMA – Stadio Olimpico – CERTE NOTTI A ROMA 17 giugno – TORINO – Allianz Stadium – CERTE NOTTI A TORINO 20 giugno – MILANO – Stadio San Siro – CERTE NOTTI A MILANO (SOLD OUT) 22 settembre – VERONA – Arena di Verona – NUOVA DATA 25 settembre – PADOVA – Kioene Arena – NUOVA DATA 27 settembre – BERGAMO – Choruslifearena – NUOVA DATA 29 settembre – GENOVA – Pala Teknoship – NUOVA DATA 1 ottobre – LIVORNO – Modigliani Forum – NUOVA DATA 3 ottobre – PESARO – Vitrifrigo Arena – NUOVA DATA 6 ottobre – FIRENZE – Nelson Mandela Forum – NUOVA DATA 8 ottobre – MANTOVA – PalaUnical – NUOVA DATA 10 ottobre – BOLOGNA – Unipol Arena – NUOVA DATA 14 ottobre – MESSINA – Pala Rescifina – NUOVA DATA 16 ottobre – EBOLI – Pala Sele – NUOVA DATA 18 ottobre – BARI – Pala Florio – NUOVA DATA 20 ottobre – ANCONA – Pala Prometeo – NUOVA DATA 24 ottobre – MILANO – Arena Milano – NUOVA DATA I biglietti per i live nei palasport italiani e all’Arena di Verona saranno disponibili dalle ore 11. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

