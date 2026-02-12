La presentazione del nuovo libro di Consuelo Modesti si svolge questa settimana, attirando l’attenzione di molti. L’autrice racconta il volto delle donne imprenditrici, attraverso storie e testimonianze che cercano di dipingere un quadro più reale e concreto. L’evento si terrà in una libreria di Milano, con l’autrice che spiega come le donne stanno cambiando il panorama economico italiano. È una serata dedicata a chi vuole conoscere da vicino le sfide e le vittorie di chi ha deciso di avviare una propria impresa.

"Riconosci il tuo valore." È questo il messaggio al centro del libro "L'identikit della donna imprenditrice", di Consuelo Modesti, che sarà presentato venerdì 14 febbraio alle 18 alla Libreria Tarantola, in Piazza Garibaldi 15 a Udine. Ingresso libero.Il manuale propone una riflessione sull'identità femminile e sulla consapevolezza personale e professionale, invitando le donne – imprenditrici e non – a riconoscere il proprio valore e le proprie risorse interiori.La serata si inserisce nella rassegna libri promossa dall'Associazione KELS.

La donna Acquario si distingue per il suo spirito libero e la sua personalità non convenzionale.

La donna Capricorno si distingue per il suo carattere equilibrato e deciso.

