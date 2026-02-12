LIBERTAS BARBERINO TAVARNELLE Taglio del nastro del ’nuovo’ Frosali

La Libertas Barberino Tavarnelle ha ufficialmente riaperto il suo impianto a Barberino Elsa. Questa mattina, con una cerimonia, è stato tagliato il nastro del rinnovato stadio Leonardo Frosali, che ora sfoggia un look moderno e un campo in erba sintetica. La squadra torna a giocare nella sua casa dopo i lavori di restyling completati in tempi rapidi.

La Libertas Barberino Tavarnelle è tornata a casa. L’impianto da calcio ‘ Leonardo Frosali ’ a Barberino Elsa è stato completamente ristrutturato, con uno splendido look e terreno di gioco in erba sintetica. Taglio del nastro e festa per questa giovane e ambiziosa società che sta ben figurando in Promozione col sogno play off. Con il taglio del nastro a cura del sindaco di Barberino Tavarnelle David Baroncelli, affiancato dal sindaco di San Casciano Roberto Ciappi, il presidente della Libertas Matteo Cibecchini e Paolo Mangini presidente del Comitato Toscana Figc-Lnd, è stato ancora una volta sancito lo stretto legame che fa dialogare sport, territorio e comunità con un investimento di 1 milione e 300mila euro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Argomenti discussi: Inaugurato lo stadio Frosali a Barberino Tavarnelle; La grande festa per l'inaugurazione, dopo i lavori, dello stadio Leonardo Frosali a Barberino Val d'Elsa.

Barberino Val d'Elsa, riqualificato il campo sportivoIn occasione del battesimo calcistico dello stadio sono stati ricordati Leonardo Frosali, storico giocatore della Polisportiva Barberino Val d’Elsa, al quale è intitolato l’impianto, e Matteo ... nove.firenze.it

Barberino pronta per il 'nuovo' stadio Frosali dopo la riqualificazioneBarberino Tavarnelle compie un altro passo di rilievo verso il futuro dello sport e dei giovani ai quali è dedicato un nuovo investimento che si attesta ... gonews.it

