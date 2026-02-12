L' hockey unì Milano e Cortina prima di Milano-Cortina 2026

Questa mattina si sono riunite a Milano le rappresentanze sportive per un evento simbolico che celebra il legame tra le due città. La collaborazione tra Milano e Cortina, che sarà il cuore delle Olimpiadi invernali del 2026, risale a prima che i giochi si decidessero ufficialmente. Giocatori, allenatori e organizzatori hanno sottolineato come questa alleanza sia nata anche grazie a storie di persone comuni, come le ragazze delle zone montane che si spostavano in città per trovare nuove opportunità. Un passo concreto verso il grande appuntamento olimpico tra due realtà molto diverse, ma

Un'immagine della prima partita della Nazionale italiana di hockey ghiaccio alle Olimpiadi invernali 2026 (foto LaPresse) Milano capitale, Cortina succursale. La "coppia di fatto" olimpica ha radici lontane prima del boom, quando non poche ragazze montanare scendevano a valle per migrare nella metropoli a fare le domestiche, senza nemmeno il nobilitante, odierno sostantivo di collaboratrici. Vennero gli anni Ottanta, quando le berline giocavano a battere il record delle tre ore per sedere al Camineto o allo scoperto del palaghiaccio: sole, whisky e sei in pole position, solo per gli occhi di James Bond.

