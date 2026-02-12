Leverkusen-St Pauli sabato 14 febbraio 2026 ore 15 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Vittoria bis per il werkself contro i kiezkicker

Il Leverkusen, guidato dall’allenatore Hjulmand, ha perso punti importanti dopo il pareggio di Monchengladbach, che ha portato il distacco dalla zona Champions a tre punti. Sabato 14 febbraio alle 15:30, il team affronta in casa il St. Pauli, in una partita che può diventare decisiva per la corsa europea. La sfida si presenta come un’occasione per il Leverkusen di ottenere una vittoria che potrebbe rafforzare la sua posizione in classifica.

Il pareggio di Monchengladbach ha aumentato a 3 i punti di distacco del Leverkusen di Hjulmand sulla zona Champions, e oggi il werkself è impegnato in casa contro il St. Pauli di Blessin. Due gol nel primo tempo e poi più nulla al Borussia Park per un pareggio che muove la classifica ma che interrompe una serie di 4 vittorie consecutive in tutte le competizioni.

Risultati quarti di Coppa di Germania: 1) Bayer Leverkusen-St.Pauli 3-0 2) Holstein Kiel-Stoccarda 0-3 3) Hertha Berlino-Friburgo 1-1 (4-5 dcr) 4)I Bayern Monaco-Lipsia 2-0 facebook