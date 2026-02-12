Questa domenica pomeriggio alle 15:30, il Leverkusen affronta in casa il St. Pauli. Dopo il pareggio di Monchengladbach, il Leverkusen si trova a 3 punti dalla zona Champions e cerca i tre punti per rimanere in corsa. Hjulmand ha preparato la squadra per questa partita, che si presenta come un’occasione importante per migliorare la posizione in classifica.

Il pareggio di Monchengladbach ha aumentato a 3 i punti di distacco del Leverkusen di Hjulmand sulla zona Champions, e oggi il werkself è impegnato in casa contro il St. Pauli di Blessin. Due gol nel primo tempo e poi più nulla al Borussia Park per un pareggio che muove la classifica ma che interrompe una serie di 4 vittorie consecutive in tutte le competizioni.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Leverkusen-St. Pauli (sabato 14 febbraio 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici

Approfondimenti su Leverkusen St.Pauli

Ultime notizie su Leverkusen St.Pauli

