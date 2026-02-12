Lettera ai ragazzi del futuro | Il cambiamento è adesso

Un gruppo di adulti ha scritto una lettera ai giovani del futuro per parlare del rispetto dell’ambiente. In un momento in cui la questione climatica diventa sempre più urgente, cercano di motivare le nuove generazioni a prendere in mano il cambiamento. La lettera si rivolge direttamente ai ragazzi, invitandoli a non aspettare, ma a agire ora, perché il momento di salvare il pianeta è già arrivato.

Cari ragazzi del futuro, la coscienza ci porta ad indirizzarvi questa lettera per sensibilizzare tutti alla “sfida” verso la salvaguardia dell’ambiente che oggi, 2026, abbiamo deciso di accogliere. Il nostro pianeta “urla” tutto il suo disagio. Il desiderio che ci muove è quello di sviluppare un’attenzione ecologica per diventare cittadini responsabili. A soli 10 anni ci rendiamo conto che il mondo in cui viviamo è “vittima” di atteggiamenti sconsiderati rispetto ai rifiuti prodotti. Noi della classe V siamo rimasti molto colpiti dal progetto VORTEX, un’esposizione artistica che mette in risalto le problematiche dell’ ecosistema marino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

