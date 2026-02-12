L’eterno Šostakovic Araba Fenice russa tra trionfi e rinascite

Piero Maranghi, volto noto della musica classica in Italia, torna a parlare della sua passione per Šostakovic. Nel suo ruolo di editore e regista, ha dedicato anni di lavoro alla diffusione della musica russa, tra trionfi e rinascite. La sua esperienza si unisce alla storia di un compositore che, come un’Araba Fenice, ha saputo risorgere più volte dalle ceneri.

Piero Maranghi è editore, regista e produttore, amministratore delegato e direttore di Sky Classica e della piattaforma +Classica, da anni figura centrale della divulgazione musicale in Italia. Domani alle 20.45 al Teatro Civico, insieme al Trio Concept, sarà protagonista di ' Concerti a Teatro ', rassegna promossa da Fondazione Carispezia con la direzione artistica di Miren Etxaniz. Il progetto è un racconto in musica dedicato a Dmitrij Šostakovic, con un programma interamente incentrato sui due Trii per violino, violoncello e pianoforte, opere lontane nel tempo ma unite da una tensione espressiva radicale.

