L' esplosione della bombola di gas a Burgio il sindacato carabinieri ringrazia i militari intervenuti

Questa mattina a Burgio, un’esplosione in una casa ha messo in allarme i residenti. I carabinieri sono intervenuti subito, gestendo la situazione e mettendo in sicurezza l’area. L’intervento dei militari è stato rapido e preciso, evitando che la situazione degenerasse. Nessuno è rimasto ferito, ma l’esplosione ha causato danni all’appartamento. Il sindacato dei carabinieri ha ringraziato i militari per il lavoro svolto sul campo.

Un intervento rapido e coordinato in uno scenario reso complesso da un'esplosione all'interno di un'abitazione. La segreteria regionale dell'Unione sindacale italiana carabinieri, Usic Sicilia, ha espresso apprezzamento per l'operato dei militari della stazione di Burgio e della compagnia di Sciacca, impegnati nella gestione dell'emergenza. L'Usic Sicilia ha inoltre manifestato vicinanza e solidarietà ai due cittadini rimasti feriti nell'esplosione, con l'auspicio di una pronta guarigione.

