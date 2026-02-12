L’esplosione della bombola di gas a Burgio il sindacato carabinieri ringrazia i militari intervenut

Questa mattina a Burgio, un’esplosione in una casa ha ferito gravemente un padre e suo figlio. L’incidente si è verificato quando una bombola di gas è esplosa, causando danni e ustioni. I carabinieri sono arrivati sul posto in pochi minuti e hanno messo in sicurezza la zona. Il sindacato dei carabinieri ha ringraziato i militari per il loro intervento rapido ed efficace. La famiglia è stata soccorsa e trasportata in ospedale. È in corso un’indagine per chiarire le cause dell’incidente.

Burgio, Esplosione in Casa: Padre e Figlio Ustionati, Usic Sicilia Elogia l’Intervento dei Carabinieri. Una violenta esplosione avvenuta giovedì 12 febbraio 2026 in un’abitazione di Burgio, in provincia di Agrigento, ha causato gravi ustioni a padre e figlio. I due sono stati immediatamente trasportati negli ospedali di Palermo e Catania. L’Unione sindacale italiana carabinieri (Usic) Sicilia ha espresso apprezzamento per la rapidità e l’efficacia dell’intervento dei militari, che hanno collaborato con vigili del fuoco e soccorsi sanitari per mettere in sicurezza l’area e assistere i feriti. La Dinamica dell’Incidente e il Primo Intervento.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

L'esplosione della bombola di gas a Burgio, il sindacato carabinieri ringrazia i militari intervenuti

Questa mattina a Burgio, un’esplosione in una casa ha messo in allarme i residenti.

