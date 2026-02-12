L’esplosione della bombola di gas a Burgio il sindacato carabinieri ringrazia i militari intervenut

Questa mattina a Burgio, un’esplosione in una casa ha ferito gravemente un padre e suo figlio. L’incidente si è verificato quando una bombola di gas è esplosa, causando danni e ustioni. I carabinieri sono arrivati sul posto in pochi minuti e hanno messo in sicurezza la zona. Il sindacato dei carabinieri ha ringraziato i militari per il loro intervento rapido ed efficace. La famiglia è stata soccorsa e trasportata in ospedale. È in corso un’indagine per chiarire le cause dell’incidente.

Burgio, Esplosione in Casa: Padre e Figlio Ustionati, Usic Sicilia Elogia l’Intervento dei Carabinieri. Una violenta esplosione avvenuta giovedì 12 febbraio 2026 in un’abitazione di Burgio, in provincia di Agrigento, ha causato gravi ustioni a padre e figlio. I due sono stati immediatamente trasportati negli ospedali di Palermo e Catania. L’Unione sindacale italiana carabinieri (Usic) Sicilia ha espresso apprezzamento per la rapidità e l’efficacia dell’intervento dei militari, che hanno collaborato con vigili del fuoco e soccorsi sanitari per mettere in sicurezza l’area e assistere i feriti. La Dinamica dell’Incidente e il Primo Intervento.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Burgio Esplosione L'esplosione della bombola di gas a Burgio, il sindacato carabinieri ringrazia i militari intervenuti Questa mattina a Burgio, un’esplosione in una casa ha messo in allarme i residenti. Esplosione di bombola al gas nel cuore della notte napoletana, nessun ferito. Una bomba di gas esplode nel cuore della notte a Napoli, svegliando i residenti e creando paura tra i passanti. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Burgio Esplosione Argomenti discussi: Burgio. Esplode bombola gas, gravi ustioni su due persone - Autore: Massimo D'Antoni | Cronaca; Esplode bombola di gpl, tragedia sfiorata; Bombola esplode in strada nel Trapanese: danneggiate due strutture, nessun ferito; L’esplosione in casa a Burgio, padre e figlio ricoverati a Palermo e Catania - AgrigentoNotizie. Esplosione a Bibbiena, a fuoco un camion che trasportava bombole d'ossigeno. Ci sono feritiL’incidente è avvenuto intorno alle 10 in via Michelangelo, facendo scattare un imponente intervento di emergenza. Secondo le prime informazioni fornite dal 118 della Asl Toscana Sud Est, alcune ... tg.la7.it Rogo su furgone con bombole di ossigeno, tre feriti lievi per l' esplosioneUn furgone che trasportava bombole di ossigeno ha preso fuoco e una bombola è esplosa, provocando ulteriori deflagrazioni, questa mattina intorno alle 10 a Bibbiena (Arezzo), in Casentino, in via Mich ... ansa.it Paura questa mattina in un’abitazione, dove è scoppiata una caldaia provocando il ferimento di due persone. Si tratta padre e figlio, di 50 e 80 anni, entrambi rimasti coinvolti nell’esplosione. Il fatto è successo a Burgio in Via Nazionale. Sul luogo lanciato l’alla - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.