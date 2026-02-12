Papa Leone XIV ribadisce che la dottrina della Chiesa su gay e trans non cambia, ma sottolinea che invita tutti, senza esclusioni. In un’intervista contenuta in una nuova biografia, il Papa afferma che la Chiesa resta ferma sulle sue posizioni, ma è aperta ad accogliere le persone. La questione delle coppie omosessuali e delle persone trans resta delicata, anche se il messaggio è di inclusione. Nel frattempo, tra le pagine del libro, si parla anche di Stati Uniti e intelligenza artificiale, anche se il focus rimane sulla posizione della

Le coppie omosessuali, gli Stati Uniti, l’intelligenza artificiale. Sta per uscire in libreria un’accurata biografia dedicata a Papa Leone XIV che contiene anche un’ampia intervista: eccone un estratto. Primo Papa statunitense e al tempo stesso profondamente legato all’America Latina, Prevost delinea una linea di continuità con il pontificato di Francesco ma con un accento personale sui grandi temi del presente: polarizzazione, guerre, tecnologia, ruolo della Chiesa nel mondo globale. Nelle sue parole emerge un equilibrio tra fermezza dottrinale e apertura pastorale, soprattutto sui temi più divisivi come quelli legati alla comunità LGBTQ+. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Leone XIV: “Su gay e trans la dottrina non cambia, ma la Chiesa invita tutti”

Approfondimenti su Leone XIV

La Chiesa fa sapere che su gay e trans la dottrina resta ferma, ma invita tutti.

Papa Leone XIV ribadisce che la dottrina della Chiesa su gay e trans resta invariata.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Astral Legends TV Stream | Part Two Marathon

Ultime notizie su Leone XIV

Argomenti discussi: Papa Leone XIV: Su gay e trans la dottrina della Chiesa non cambia; Leone XIV. Su gay e trans la dottrina non cambia ma la Chiesa invita tutti; Il Papa: La dottrina della Chiesa su gay e transgender non cambia; Il Sinodo sfida Roma e Papa Leone XIV, Germania verso lo scisma.

Leone XIV. Su gay e trans la dottrina non cambia ma la Chiesa invita tuttiLe coppie omosessuali. Gli Stati Uniti. L’intelligenza artificiale. Esce un’accurata biografia dedicata a papa Prevost che contiene anche un’ampia intervista ... repubblica.it

Papa Leone XIV: Su gay e trans la dottrina della Chiesa non cambiaCapisco bene che questo sia un tema controverso dice il pontefice. Tutti gli individui saranno accolti e ascoltati. Sui migranti i vescovi Usa hanno accolto il messaggio di papa Francesco ... rainews.it

Il Pontefice risponde così sul tema dei diritti Lgbtq+ in un'intervista della vaticanista Elise Ann Allen, contenuta nel libro "Papa Leone XIV - La biografia", in uscita in Italia x.com

Una donna transgender si vede negare il ricovero nel reparto femminile dell’ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno. Dopo sei giorni trascorsi su una barella al pronto soccorso, le viene proposta una sistemazione in un reparto maschile, scelta ritenuta non ris - facebook.com facebook