Leone XIV | Su gay e trans la dottrina non cambia ma la Chiesa invita tutti

Da thesocialpost.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Papa Leone XIV ribadisce che la dottrina della Chiesa su gay e trans non cambia, ma sottolinea che invita tutti, senza esclusioni. In un’intervista contenuta in una nuova biografia, il Papa afferma che la Chiesa resta ferma sulle sue posizioni, ma è aperta ad accogliere le persone. La questione delle coppie omosessuali e delle persone trans resta delicata, anche se il messaggio è di inclusione. Nel frattempo, tra le pagine del libro, si parla anche di Stati Uniti e intelligenza artificiale, anche se il focus rimane sulla posizione della

Le coppie omosessuali, gli Stati Uniti, l’intelligenza artificiale. Sta per uscire in libreria un’accurata biografia dedicata a Papa Leone XIV che contiene anche un’ampia intervista: eccone un estratto. Primo Papa statunitense e al tempo stesso profondamente legato all’America Latina, Prevost delinea una linea di continuità con il pontificato di Francesco ma con un accento personale sui grandi temi del presente: polarizzazione, guerre, tecnologia, ruolo della Chiesa nel mondo globale. Nelle sue parole emerge un equilibrio tra fermezza dottrinale e apertura pastorale, soprattutto sui temi più divisivi come quelli legati alla comunità LGBTQ+. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

