HBO Max porta in Italia la serie Heated Rivalry, disponibile da domani, 13 febbraio. La storia racconta di due rivali che, tra tensione e attrazione, finiranno per cambiare il loro rapporto. È un debutto che promette di mescolare emozioni forti e divertimento, perfetto per il mese di San Valentino.

Febbraio è il mese dell’amore e HBO Max ha deciso di concederci uno splendido modo per festeggiarlo. Proprio domani, 13 febbraio, sarà finalmente disponibile in Italia la serie televisiva Heated Rivalry. È l’adattamento di uno dei romanzi che compone la saga Game Changers scritta da Rachel Reid. Il pubblico è in fermento e attende con impazienza il rilascio. Febbraio 2026, insieme a Shane e Rozanov sarà all’insegna dell’amore, quello temuto ma ricercato con grande necessità. L’Enemies-to-Lovers di cui avevamo bisogno questo febbraio. Le vicende che accompagnano l’amabile Shane Hollander e lo sfrontato Ilya Rozanov, i due protagonisti interpretati rispettivamente da Hudson Williams e Connor Storrie, si prospettano tutt’altro che comuni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - L’Enemies to Lovers di cui avevamo bisogno: Heated Rivalry in arrivo su HBO

Approfondimenti su Enemies to Lovers

La villa sul lago di Heated Rivalry sta attirando l’attenzione di tutti.

HBO Max ha annunciato la data di uscita della serie tratta dai romanzi di Rachel Reid, disponibile anche in Italia.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Enemies to Lovers

Argomenti discussi: Finding Her Edge 2 si farà! Netflix rinnova il teen drama sul ghiaccio ma dove è sequel del romanzo?; Heated Rivalry, la recensione della serie su HBO Max; Quale love story di Bridgerton sei? Fai il test per scoprirlo!; La Fiamma a City Life | si fa rotta verso il centro.

7 commedie romantiche enemies to lovers che ti faranno sognareNon c’è niente di più elettrizzante nel cinema di due persone che non si ... msn.com

9 Enemies-to-Lovers Books For When You Need a Juicy Slow-Burn RomanceFrom Pride and Prejudice to Fourth Wing, these eight books follow sworn enemies as they slowly acknowledge their feelings for each other. msn.com

Stimolati sicuramente dal successo di Heated Rivalry, ci siamo riscoperti appassionati (case di moda comprese) a una disciplina che per anni è stata un underdog. E se la sua influenza sullo stile e la cultura continuasse anche dopo le Olimpiadi 2026 x.com

A pochi giorni dall’arrivo in Italia della serie tv Heated Rivalry, un esperto di cultura pop spiega perché questa love story tra due giocatori di hockey è il fenomeno del momento (ne parlano tutti, anche il sindaco di New York). - facebook.com facebook