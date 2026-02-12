Leka | Vittoria in un’atmosfera bellissima

La squadra di Cividale ha conquistato una vittoria che sa di grande festa. I biancorossi hanno messo a segno un colpo importante, svuotando il forziere e portando a casa il tesoro. L’atmosfera tra i tifosi era carica di entusiasmo, e il risultato ha dato nuova energia alla squadra.

Una vittoria da pirati, coi biancorossi che svuotano il forziere di Cividale, portandosi a casa il tesoro. Coach Leka è felicissimo, le sensazioni forti di un match intenso e combattuto sono ancora a fior di pelle nella conferenza stampa del dopo partita: "Una bellissima atmosfera, si è giocato in un clima da playoff – dice il coach della Vuelle –. All’inizio abbiamo sofferto, subendo 26 punti nel primo quarto, troppo per una squadra come la nostra, con 6 palle perse che hanno innescato il loro contropiede, con quelle transizioni concluse col tiro da tre che infiammano il pubblico. La nostra reazione è partita da quel -10 che ci ha dato la scossa e da quel momento abbiamo giocato benissimo dal punto di vista tecnico-tattico, cercando di portarli nelle situazioni in cui potevano avere più difficoltà". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it

