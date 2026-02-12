Legumi le proteine che allungano la vita

Ieri si è celebrata in tutto il mondo la Giornata Mondiale dei Legumi, una ricorrenza istituita dall’ONU nel 2016 su proposta della Fao. L’obiettivo è sensibilizzare sull’importanza di questi alimenti, ricchi di proteine e benefici per la salute. Molti paesi hanno organizzato eventi, showcooking e campagne informative per promuovere il consumo di legumi, considerati un alleato per una dieta equilibrata e per la sostenibilità ambientale.

Ieri l'altro, 10 febbraio, si è festeggiata in tutto il mondo la giornata mondiale dei legumi, proclamata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2016 su impulso della Fao. Ve ne siete ricordati? L'avete celebrata degnamente portando in tavola una sontuosa pasta e fagioli? Spero proprio di sì.

