Legge 107 2024 e PNGLA | se la norma mostra i muscoli il management deve metterci il cervello

La legge 1072024 sta facendo discutere. Mentre il governo mostra i muscoli, molte aziende devono ancora capire come mettere davvero il cervello nelle nuove regole. Intanto, in Italia, si vive in media 84 anni, uno dei dati più alti d’Europa. Ma tra le sfide ci sono anche i cambiamenti nel mondo del lavoro e nella gestione delle risorse.

L'Italia è tra i Paesi più longevi d'Europa: nel 2024 l'aspettativa di vita ha toccato gli 84,1 anni. Un traguardo straordinario che ci pone nell'Olimpo dei sistemi sanitari, frutto di un SSN nato per proteggere tutti, ma che oggi rischia di trasformarsi in un paradosso. La longevità e la cronicità prive di percorsi efficienti, possono diventare una criticità insostenibile. Dall'Olimpo, il passo verso l'Ade è breve. Con l'entrata in vigore della Legge 1072024 e il nuovo PNGLA 2025-2027, lo Stato prova a "mostrare i muscoli" per scalare la vetta delle liste d'attesa. Ma la forza della norma deve integrarsi in un equilibrio gestionale solido per diventare una leva vantaggiosa.🔗 Leggi su Ildenaro.it

