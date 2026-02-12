Legale famiglia bimbo trapiantato | Serve un nuovo cuore entro 48 ore o sarà stato tutto inutile

Il piccolo Tommaso ha bisogno di un nuovo cuore entro 48 ore, altrimenti tutto potrebbe essere stato inutile. Il legale della famiglia, l’avvocato Francesco Petruzzi, ha lanciato l’allarme dopo che il trapianto eseguito all’ospedale Monaldi di Napoli è fallito. L’organo arrivato dal Nord Italia non era risultato idoneo, e ora la famiglia cerca una soluzione urgente per salvare il bambino.

Serve un nuovo cuore entro 48 ore per salvare il piccolo Tommaso. È l’allarme lanciato dal legale della famiglia, l’avvocato Francesco Petruzzi, dopo il fallito trapianto eseguito all’ospedale Monaldi di Napoli con un organo arrivato dal Nord Italia e ritenuto non idoneo.“Serve un cuore entro due.🔗 Leggi su Napolitoday.it Approfondimenti su Tommaso Trapianto Bimbo trapiantato, parla il legale della famiglia: “Serve un nuovo cuore entro 48 ore” L’avvocato della famiglia di Tommaso lancia l’allarme: entro 48 ore serve un nuovo cuore per il bambino. Napoli, trapianto con cuore inutilizzabile a un bimbo. Il legale della famiglia: «Serve un nuovo organo entro 48 ore» A Napoli, i medici cercano un nuovo cuore per il piccolo Tommaso. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Tommaso Trapianto Argomenti discussi: L'appello della famiglia: 'Un cuore nuovo al nostro bimbo entro 48 ore'; Napoli, trapianto di cuore fallito a un bimbo: Ne serve uno nuovo entro 48 ore; Legale famiglia bimbo trapiantato, serve un nuovo cuore entro 48 ore; Legale famiglia bimbo trapiantato, serve un nuovo cuore entro 48 ore. Legale famiglia bimbo trapiantato: Serve un nuovo cuore entro 48 ore o sarà stato tutto inutileIl piccolo, ricoverato al Monaldi e collegato a un sistema di assistenza vitale, è stato reinserito nella lista trapianti dopo una crisi emorragica. Intanto le indagini cercano di chiarire il fallito ... napolitoday.it Legale famiglia bimbo trapiantato, serve un nuovo cuore entro 48 oreServe un cuore entro due giorni, altrimenti sarà tutto inutile. ansa.it 'Serve un nuovo cuore entro 48 ore, altrimenti tutto sarà inutile': questo l'appello del legale della famiglia del bimbo trapiantato con un organo in condizioni 'non ottimali' #ANSA - facebook.com facebook 'Serve un nuovo cuore entro 48 ore, altrimenti tutto sarà inutile': questo l'appello del legale della famiglia del bimbo trapiantato con un organo in condizioni 'non ottimali' #ANSA x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.