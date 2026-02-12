Lega le candidature a incastro di Salvini per le Suppletive e non solo

Matteo Salvini fa le sue mosse per le elezioni suppletive e non solo. Il suo tesoriere, Alberto Di Rubba, si candida alla Camera, mentre Mara Bizzotto viene chiamata al ministero delle Imprese e del Made in Italy, portando un po’ di Veneto nel governo. Salvini cerca di bilanciare le candidature in modo da coprire varie regioni e rafforzare la presenza della Lega sui territori.

Il tesoriere, lombardissimo, Alberto Di Rubba, candidato alla Camera. E, per 'compensare', almeno geograficamente, Mara Bizzotto al ministero delle Imprese e del Made in Italy, piccolo 'innesto' veneto in un governo in cui ci sono «troppi lombardi». È questo l'incastro che si appresta ad annunciare Matteo Salvini. Alberto Di Rubba con Matteo Salvini (dal profilo Fb di Di Rubba). La rosa dei candidabili nei due collegi veneti. Venerdì 13 febbraio, nel corso della riunione del consiglio federale della Lega, dovrebbe essere ufficializzata la corsa di Alberto da Casnigo, nella Bergamasca, per il seggio lasciato vacante dall'altro Alberto leghista, Stefani da Borgoricco, in provincia di Padova, eletto alla presidenza della Regione Veneto a fine novembre.

