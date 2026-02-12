Lecce butta per sbaglio venti lingotti d’oro da 120mila euro nella spazzatura | l’incubo di un 57enne e la corsa per ritrovarli

Un uomo di 57 anni di origine brindisina ha gettato per sbaglio venti lingotti d’oro del valore di 120 mila euro nella spazzatura. La scoperta è arrivata troppo tardi, quando ormai era troppo difficile recuperare i pezzi nascosti tra i rifiuti. La sua corsa contro il tempo per ritrovare i lingotti ha coinvolto anche i vigili urbani e la squadra di raccolta differenziata. La vicenda ha fatto alzare un bel polverone in città, con il rischio di perdere un vero tesoro per un errore banale.

Un uomo di 57 anni di origine brindisina ha rischiato di perdere un vero tesoro per un semplice errore domestico. Ben venti lingotti d'oro, del valore complessivo tra i 120 e i 130mila euro, sono stati gettati per sbaglio in un cestino della spazzatura a Torre Lapillo, frazione di Porto Cesareo in provincia di Lecce. L'uomo, che li aveva accumulati nel tempo e conservati in una scatola di latta, si è accorto dell'errore solo il giorno successivo, quando il cestino ormai era già stato svuotato. Il ritrovamento dei carabinieri. Dopo essersi rivolto ai carabinieri, le indagini sono partite dai filmati delle telecamere di sorveglianza, che hanno permesso di confermare la dinamica e di ricostruire il percorso dell'autocompattatore incaricato della raccolta dei rifiuti.

