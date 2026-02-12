Le visioni tra oro e silenzio di Luciana Cicogna in mostra a Palazzetto Tito

A Palazzetto Tito si apre una mostra dedicata a Luciana Cicogna, intitolata “Opere 2012 – 2025”. La mostra ripercorre più di dieci anni di lavoro dell’artista, che ha iniziato il suo percorso negli anni Settanta e non si è mai fermata. Tra dipinti e installazioni, le opere di Cicogna esplorano il silenzio e il valore dell’oro, creando atmosfere intense e suggestive. La mostra offre al pubblico l’occasione di vedere da vicino come l’artista abbia evoluto il suo stile nel tempo, mantenendo

Luciana Cicogna. Opere 2012 – 2025 ripercorre oltre un decennio di ricerca, riannodando i fili di un percorso avviato negli anni Settanta e mai interrotto. La Fondazione Bevilacqua La Masa dedica all'artista una mostra personale negli spazi di Palazzetto Tito, presentando una selezione di lavori realizzati tra il 2012 e il 2025, accompagnati da un'appendice che guarda alle origini della sua pratica, restituendone continuità e profondità storica. L'inaugurazione si terrà venerdì 20 febbraio alle ore 18.00. Più volte protagonista delle collettive promosse dalla Fondazione – dove ha ricevuto tre Premi Acquisto e una Borsa di Studio – Cicogna torna con un progetto curatoriale firmato da Stefano Cecchetto.

