Le sorelle Manuela e Maddy Rolfini tornano in Africa con un carico di aiuti. Questa volta portano cibo e vestiti per chi vive in condizioni difficili. Sono accompagnate da altri sette amici, tutti pronti a fare qualcosa di concreto per aiutare chi ha più bisogno.

Torneranno in Africa con il loro carico di solidarietà le sorelle Manuela e Maddy Rolfini, affiancate da altri sette amici tutti con la voglia di donare qualcosa a chi vive in condizioni molto povere. Si tratta dell’ottava spedizione, quella che vedrà salire domenica prossima dall’aeroporto di Venezia direzione Kenya e precisamente a Watamu, con 280 chili di vestitini destinati ai bambini kenioti di ogni età, ai quali si aggiungono 46 chili di materiale didattico per la scuola. "Oltre al contenuto delle valige – aggiunge Manuela Rolfini, titolare di un centro estetico a Lido di Spina – doneremo anche cibo come riso, latte, farina, fagioli e zucchero, che compreremo in loco anche grazie al passaparola e alle condivisioni di tanti nostri amici e clienti che ci hanno fatto offerte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le sorelle Rolfini tornano in Africa: "Portiamo cibo e vestiti"

Approfondimenti su Rolfini Sorelle

Durante il secondo appello di Medicina, emergono nuovamente casi di cheating, con studenti che utilizzano auricolari nascosti, chat e ricerche su Google per copiare.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Rolfini Sorelle

Argomenti discussi: Le sorelle Rolfini tornano in Africa: Portiamo cibo e vestiti.